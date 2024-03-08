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الجزائر

الجزائر تدعو إلى إحلال السلم في السودان

ع.ف
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الجزائر تدعو إلى إحلال السلم في السودان

 جددت الجزائر، دعوتها للأطراف السودانية المتقاتلة، الى انتهاز فرصة شهر رمضان المبارك والانخراط في طريق التهدئة لتحقيق سلام دائم في السودان.

وفي كلمة لمندوب الجزائر الدائم في الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أعلن عن ترحيب الجزائر، بجولة المحادثات الجديدة بين الفرقاء السودانيين في إطار عملية جدّة السعودية للسلام.

وأعرب بن جامع، عن قلق الجزائر من استمرار القتال في السودان، الذي يقترب من دخوله العام الثاني، حيث لم يلمس  الشعب السوداني أي مؤشر تهدئة رغم الجهود المبذولة لاستقطاب الاطراف الى طاولة الحوار.

وأضاف : وعلى الصعيد الانساني فاننا نشهد أسوء ازمة تشريد في العالم وما يواكبها من مخاطر انعدام الامن الغذائي الحاد الذي يهدد ملايين السودانيين وفي دارفور بالتحديد.

وجدّد مندوب الجزائر الدائم في الأمم المتحدة، بضرورة استكشاف كل سبل منح المساعدات الانسانية لكي تصل كل السودانيين المتأثرين من الحرب بالتعاون مع الحكومة السودانية ومع الوكالات المنتشرة في السودان.

مرحبا في الوقت ذاته، باعلان السلطات السودانية تيسير المساعدات الانسانية من خلال نقاط العبور، بما في ذلك تيسير الرحلات الجوية الانسانية.

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