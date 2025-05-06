الجزائر تدعو إلى الحفاظ على أسس الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الهندية

في اتصال هاتفي بين الوزير عطاف ونائب رئيس وزراء باكستان:

دعت الجزائر على لسان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، إلى الحفاظ على أسس الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الهندية.

وتلقى الوزير عطاف، ظهيرة اليوم، الثلاثاء 6 ماي، اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية باكستان الإسلامية، محمد إسحاق دار، وفقا لما أفادت به الوزارة.

وتطرق الوزيران إلى مستجدات الأوضاع في شبه الجزيرة الهندية، حيث جدد الوزير عطاف التأكيد على موقف الجزائر الداعي إلى ضرورة الحفاظ على أسس الأمن والاستقرار في المنطقة عبر تغليب لغة الحوار والدبلوماسية والسعي لحل الخلافات بالطرق السلمية.

كما أكد الطرفان بالمناسبة على الإرادة السياسية القوية التي تحدو قيادتي البلدين في تطوير العلاقات الجزائرية-الباكستانية والارتقاء بها إلى أسمى المراتب المتاحة.