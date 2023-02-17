الجزائر تدعو الأطراف الخارجية إلى احترام سيادة ليبيا واستقلال قرارها

جددت الجزائر الجمعة، رفضها منطق القوة في حل الأزمة الليبية، كما دعت الأطراف الخارجية لاحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها واحترام قرار حظر دخول الأسلحة.

وجاء ذلك في كلمة للوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان باسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون خلال اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى بشان ليبيا بأديس أبابا.

وترأس أشغال هذا الاجتماع، المنعقد قبل انطلاق الدورة العادية الـ 36 لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المقررة يومي 18 و19 فبراير الجاري، رئيس جمهورية الكونغو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي من أجل ليبيا، دنيس ساسو نغيسو، بحضور أعضاء اللجنة المتمثلين في الجزائر، تونس، جنوب افريقيا، الغابون، موريتانيا، النيجر، الكونغو، اثيوبيا، السودان، والتشاد.

وقال بن عبد الرحمان “ما فتئت الجزائر تعرب وبشدة عن رفضها لمنطق القوة وتدعو إلى ضرورة تغليب لغة الحوار والمصالحة بين كافة مكونات الشعب الليبي”.

وأضاف: كما أدانت تواصل التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لهذا البلد الشقيق وتورط عدد من الأطراف الخارجية في خرق حظر توريد الأسلحة.

وحسب بن عبد الرحمان: في هذا المقام، نجدد دعوتنا للأطراف الخارجية لاحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها. إذ أن الحل الدائم والشامل والنهائي للأزمة الليبية لن يتأتى إلا عبر مسار يكرس مبدأ الملكية الوطنية ويحفظ وحدة ليبيا وسيادتها على كامل ترابها، ويتولى فيه الأشقاء الليبيون زمام الريادة، بما يحفظ لليبيين جميعهم حقهم الأصيل وغير القابل للنقاش في ثروات بلادهم وفي تسييرها واستغلالها بما يضمن لهم التنمية والازدهار المنشودين.

وشدد على أن “الجزائر لن تدخر أي جهد في إطار مجموعة دول جوار ليبيا وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، بغية تمكين الأشقاء في ليبيا من تجسيد أولويات هذه المرحلة الهامة، حفاظا على أمن واستقرار دول الجوار التي تتأثر بشكل مباشر وأكثر من غيرها بالأوضاع في ليبيا”.

وقال أنه “رغم القلق الذي ينتابنا إزاء الوضع المتأزم إلا أننا لا نزال متفائلين لما نلمسه من رغبة صادقة للأطراف الليبية في تجاوز المحن وتغليب المصلحة العليا للوطن” معربا عن أمله في أن يجد تكاتف الجهود الإفريقية والدولية أثرا على أرض الواقع من خلال إعادة بعث مسار التسوية السلمية بين الفرقاء الليبيين.

بن عبد الرحمان يحل بإثيوبيا للمشاركة في قمة الإتحاد الإفريقي

وحل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مساء الخميس، بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في أشغال القمة الـ 36 للإتحاد الإفريقي ممثلا للرئيس عبد المجيد تبون.

وحسب بيان للوزارة الأولى: ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حل الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، مساء الخميس 16 فيفري 2023، بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا، للمشاركة في أشغال الدورة العادية الـ 36 لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المقررة يومي 18 و19 فبراير 2023.