الجزائر تدعو الأفارقة إلى الالتزام بـ3 أولويات

في سعيهم للحصول على عضوية دائمة في مجلس الأمن

دعا وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم السبت بأديس أبابا، إلى التصدي لمحاولات تشتيت الموقف الإفريقي المشترك إزاء ضرورة إصلاح مجلس الأمن.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة العشرة للاتحاد الإفريقي، المعنية بإصلاح مجلس الأمن. الذي عُقد بالعاصمة الإثيوبية على هامش قمة الاتحاد الإفريقي.

حيث شدّد ممثل الجزائر على “ضرورة تصحيح الظلم التاريخي بحق قارتنا الإفريقية”. في إشارة إلى دعوة الاتحاد الإفريقي لتمكين القارة من مقعد دائم في مجلس الأمن.

وفي الاجتماع السابق للجنة العشرة في العام الماضي، جدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعوة الجزائر إلى تمكين إفريقيا من “حقّها المشروع في العضوية الدائمة بمجلس الأمن”.

ورافعت كلمة الرئيس الجزائري آنذاك “لضرورة تمكين القارة من الظفر بمقعدين دائمين في مجلس الأمن. ورفع حصة تمثيلها في فئة المقاعد غير الدائمة بهذا المجلس من 3 إلى 5 مقاعد”.

كلمة الوزير عطاف في أديس أبابا: