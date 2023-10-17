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الجزائر
وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة

الجزائر تدعو المجتمع الدولي لهبة مستعجلة لنصرة المستضعفين في غزة

الشروق أونلاين
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الجزائر تدعو المجتمع الدولي لهبة مستعجلة لنصرة المستضعفين في غزة
وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف

كشف وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، يوم الثلاثاء، أن الجزائر تدعو المجتمع الدولي لهبة مستعجلة لنصرة المستضعفين في غزة ووضع حد لهذا العدوان. 

وفي كلمته الافتتاحية خلال الدورة الـ20 لاجتماع وزراء خارجية أفريقيا-دول شمال أوروبا، قال الوزير عطاف: “الجزائر تجدد تضامنها التام مع الأشقاء الفلسطينيين”.

وأضاف عطاف: “الجزائر تدعو المجتمع الدولي لهبة مستعجلة لنجدة المستضعفين والمقهورين والمضطهدين ووضع حد لهذا العدوان والعمل على إحياء مسار السلام لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة”.

كما أكد وزير الخارجية إلى أن “الجزائر تدعو لتفادي التنكر للحقائق الدامغة الماثلة أمام المجموعة الدولية”، مشيرا إلى أن “حقوق فلسطين واضحة ثابتة ولا تقبل التأويل ولا التملص ولا الإنكار”.

أبرز  ما جاء في الكلمة الافتتاحية لعطاف: 

  • الرئيس تبون رافع لإعلاء قيم الحوار وتبادل الآراء كأدوات نموذجية تكرس التضامن والتعاون والترابط في مواجهة التحديات الراهنة محليا، إقليميا ودوليا.
  • أشيد بالمواقف التاريخية المشرفة لدول شمال أوروبا التي دافعت عن حق الشعوب الافريقية المضطهدة في تقرير مصيرها
  • الجزائر تؤكد دعمها للشعب الصحراوي الشقيق وهو يتمسك بحقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير وإنهاء احتلال أراضيه.
  • الساحل الأفريقي يعاني من رواسب الفقر واللاأمن واللااستقرار جراء التغييرات غير الدستورية.
  • الجزائر تواصل الإسهام في تجاوز هذه التداعيات بالطرق التي تخدم مصلحة المنطقة خاصة، ومصلحة القارة عامة.
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