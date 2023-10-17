وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة

كشف وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، يوم الثلاثاء، أن الجزائر تدعو المجتمع الدولي لهبة مستعجلة لنصرة المستضعفين في غزة ووضع حد لهذا العدوان.

وفي كلمته الافتتاحية خلال الدورة الـ20 لاجتماع وزراء خارجية أفريقيا-دول شمال أوروبا، قال الوزير عطاف: “الجزائر تجدد تضامنها التام مع الأشقاء الفلسطينيين”.

وأضاف عطاف: “الجزائر تدعو المجتمع الدولي لهبة مستعجلة لنجدة المستضعفين والمقهورين والمضطهدين ووضع حد لهذا العدوان والعمل على إحياء مسار السلام لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة”.

كما أكد وزير الخارجية إلى أن “الجزائر تدعو لتفادي التنكر للحقائق الدامغة الماثلة أمام المجموعة الدولية”، مشيرا إلى أن “حقوق فلسطين واضحة ثابتة ولا تقبل التأويل ولا التملص ولا الإنكار”.

أبرز ما جاء في الكلمة الافتتاحية لعطاف: