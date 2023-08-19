الجزائر تدعو جميع الأطراف لإعطاء الأولوية القصوى للحلّ السياسي في النيجر

دعت الجزائر يوم السبت في بيان لوزارة الخارجية، جميع الأطراف في أزمة الانقلاب العسكري بالنيجر، إلى إعطاء الأولوية القصوى للحل السياسي، مبدية تأسفها لاحتمال اللجوء إلى التدخّل العسكري في البلاد.

وجاء في بيان الخارجية:”في الوقت الذي تزداد فيه ملامح التدخل العسكري في النيجر وضوحاً. تأسف الجزائر بشدة لإعطاء الأسبقية للجوء إلى العنف، عوض مسار الحلّ السياسي والتفاوضي”.

وتابع البيان أن الجزائر “تظل فعلياً على قناعة قوية بأن هذا الحل السياسي التفاوضي لا يزال ممكناً. وبأن السبل التي يمكن أن تـؤدي إليه لم تُسْلك كلها بعد، وبأن كل فرصه لم تُسْتَنْفَذْ بعد”.

قبل أن يضيف:”إن تاريخ المنطقة يشهد بصفة قطعية أن التدخلات العسكرية قد جلبت المزيد من المشاكل، بدلاً من الحلول. وأنها شكلت عوامل إضافية لتغذية الصدامات عوض نشر الأمن والاستقرار”.

ليختم بيان الخارجية الجزائرية بالقول:

قبل أن يتم ارتكاب ما يتعذر إصلاحه وقبل دخول المنطقة في دوامة عنف لا يمكن التنبؤ بعواقبها الوخيمة، تدعو الجزائر جميع الأطراف إلى الالتزام بقيم ضبط النفس والحكمة والتعقل، التي تفرض جميعها إعطاء الأولوية القصوى للحلّ السياسي التفاوضي للأزمة الدستورية القائمة، وبالتالي تجنيب النيجر الشقيق، والمنطقة بأسرها، مستقبلا محفوفًا بالتهديدات والمخاطر.

وكان مفوّض السلم والأمن في “إيكواس” قد أكد يوم الجمعة، إن القوة العسكرية للمجموعة “مستعدة للتدخل في النيجر. بمجرد أن يصدر قادة الدول الأمر بذلك”.

وجاء ذلك في ختام اجتماع لرؤساء أركان جيوش دول المجموعة، يومي الخميس والجمعة، في العاصمة الغانية أكرا، لبحث التدخّل العسكري في النيجر، لإنهاء الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم.