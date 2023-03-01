الجزائر تدعو لاستراتيجية عربية موحّدة في إدارة الكوارث الطبيعية

دعا وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مرّاد يوم الأربعاء، إلى “اقتراح استراتيجية عربية موحّدة لدعم التضامن العربي في إدارة الكوارث الطبيعية”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير مرّاد خلال أشغال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية.

وقال ممثل الجزائر في الاجتماع:”لابدّ من العمل على اقتراح استراتيجية عربية موحّدة لدعم التضامن العربي في إدارة الكوارث الطبيعية. من خلال وضع آليات ملموسة وعملياتية للإنذار المبكِّر والوقاية والتدخل”.

من جهة أخرى، ذكر مرّاد بضرورة “توطيد التعاون العربي لمواجهة التبعات الخطيرة للأعمال الإجرامية. من خلال التركيز على العامل البشـري وتعزيز قدراته”.

أهمّ تصريحات الوزير مرّاد في الاجتماع: