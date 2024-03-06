الجزائر تدعو لتجميد عضوية الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة

دعا وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الأربعاء، إلى “التحرك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاستصدار إجراء عقابي بتجميد عضوية إسرائيل”.

جاء هذا خلال مشاركته في أشغال الدورة الـ161 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في العاصمة المصرية القاهرة، حسب ما ذكره بيان للوزارة.

وقال عطاف إن هذا الإجراء سيكون “استلهاما من التدابير التاريخية التي اتخذتها المنظمة الأممية، تجاه نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، إلى يوم زواله واندثاره”.

كما جدّد عطاف دعوة الجزائر إلى مباشرة الإجراءات الضرورية لتمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.

وقال عطاف في كلمته بالمناسبة أنه “لا مستقبل لغزة إلا في حضن الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف”.

داعيا إلى مواجهة “الأطروحات الإسرائيلية التي يتم التسويق لها تحت عنوان غزة ما بعد الحرب”. مؤكدا أن “مستقبل غزة ليس ذلك الذي يريد الاحتلال رسمه على مقاسه”.

قبل أن يضيف:”وليعلم الاحتلال الإسرائيلي أن لا “فيتو” له بشأن إقامة الدولة الفلسطينية. وأن الشرعية الدولية ترعى وتحمي بعث قيامها من جديد”.

الكلمة الكاملة: