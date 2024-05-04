الجزائر تدعو لعقد جلسة مغلقة في مجلس الأمن بشأن المقابر الجماعية في غزة

كشفت وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء ووسائل إعلامية عديد من مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، عن طلبت الجزائر، اليوم السبت، عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، خلال يوم الثلاثاء المقبل، لبحث موضوع المقابر الجماعية المكتشفة في قطاع غزة.

وفي نهاية أفريل الماضي، أعلنت “خدمات الطوارئ الفلسطينية، عثورها على 180 جثة في مقبرة جماعية على أراضي مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس في قطاع غزة”، لتؤكد بعد ذلك “أن العدد إرتفع إلى 390 جثة”.

وتسعى الجزائر منذ نيلها منصب عضوا غير دائم في مجلس الأمن، إلى وقف الحرب ووفق الابادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في حق الفلسطينيين، حيث طلبت الجزائر أواخر شهر فيفري الماضي عقد جلسة طائرة لمجلس الأمن لبحث المجازر الصهيونية في غزة والتي راح ضحيتها أكثر من 100شخص كانوا في انتظار حصولهم على المساعدات الدولية.