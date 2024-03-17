الجزائر تدعو للتعاون الجهوي والدولي لمكافحة انتشار المخدرات

طالبت الجزائر عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا، العربي لطروش، بضرورة الإلتزام التام بالإتفاقيات الثلاثية لمراقبة المخدارات خلل وضع السياسات الدولية في هذا المجال.

وخلال الجتماع السنوي للجنة المخدرات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها السابعة والستين، المنعقد بالعاصمة النمساوية “فيينا”، أكد ممثل الجزائر على “أهمية التعاون الجهوي والدولي لمكافحة هذه الآفة”.

وطالب لعربي لطرش، في كلمته أمام ممثلي دول العالم، بـ “ضرورة تكاتف الجهود لمجابهة هذا الخطر المستجد، مع العمل في نفس الوقت، بشكل جماعي وفعال من أجل الحد من المخاطر المستمرة والناجمة عن المخدرات التقليدية وعلى رأسها القنب”، الذي قننت انتاجه المملكة المغربية وبات يعرف انتشارا واسعا وخطيرا أكثر من ذي قبل في أفريقيا وأوروبا.