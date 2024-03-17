-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الجزائر تدعو للتعاون الجهوي والدولي لمكافحة انتشار المخدرات

الشروق أونلاين
  • 99
  • 0
الجزائر تدعو للتعاون الجهوي والدولي لمكافحة انتشار المخدرات

طالبت الجزائر عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا، العربي لطروش، بضرورة الإلتزام التام بالإتفاقيات الثلاثية لمراقبة المخدارات خلل وضع السياسات الدولية في هذا المجال.

وخلال الجتماع السنوي للجنة المخدرات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها السابعة والستين، المنعقد بالعاصمة النمساوية “فيينا”، أكد ممثل الجزائر على “أهمية التعاون الجهوي والدولي لمكافحة هذه الآفة”.

وطالب لعربي لطرش، في كلمته أمام ممثلي دول العالم، بـ “ضرورة تكاتف الجهود لمجابهة هذا الخطر المستجد، مع العمل في نفس الوقت، بشكل جماعي وفعال من أجل الحد من المخاطر المستمرة والناجمة عن المخدرات التقليدية وعلى رأسها القنب”، الذي قننت انتاجه المملكة المغربية وبات يعرف انتشارا واسعا وخطيرا أكثر من ذي قبل في أفريقيا وأوروبا.

مقالات ذات صلة
هذه رؤية الجزائر لكبار مسؤولي مفوضية الاتحاد الإفريقي

هذه رؤية الجزائر لكبار مسؤولي مفوضية الاتحاد الإفريقي

وفاة 16 شخصا في حوادث المرور منذ بداية شهر رمضان

وفاة 16 شخصا في حوادث المرور منذ بداية شهر رمضان

283 حادث مرور في جانفي تسبب في وفاة 44 واصابة 485

283 حادث مرور في جانفي تسبب في وفاة 44 واصابة 485

5 سنوات حبسا لرجل الأعمال شريك الوزير ضيافات

5 سنوات حبسا لرجل الأعمال شريك الوزير ضيافات

متصرف إداري جديد للرقابة على أموال عمال التربية والثقافة

متصرف إداري جديد للرقابة على أموال عمال التربية والثقافة

منتجون يُبشرون بتراجع أسعار اللحوم البيضاء

منتجون يُبشرون بتراجع أسعار اللحوم البيضاء

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
وصف الصورة

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد