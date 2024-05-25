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أصدرته محكمة العدل الدولية

الجزائر تدعو مجلس الأمن لإضفاء الصيغة التنفيذية على قرار وقف العدوان على رفح

الشروق أونلاين
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الجزائر تدعو مجلس الأمن لإضفاء الصيغة التنفيذية على قرار وقف العدوان على رفح
أرشيف
رفح

دعت الجزائر مجلس الأمن الدولي يوم السبت، لإضفاء الصيغة التنفيذية على قرار محكمة العدل الدولية بإلزام الاحتلال الصهيوني بوقف عدوانه على مدينة رفح في قطاع غزة.

وسجلّت الخارجية الجزائرية في بيان، ارتياحها لإصدار القرار، الذي يأتي في أعقاب استصدار مذكرات اعتقال دولية بحقّ المسؤولين الرئيسيين عن العدوان.

وجاء في البيان إن “هذه التطوّرات الهامّة، تمثل بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب، التي طالما استفاد منها الاحتلال، للتنكيل بالشعب الفلسطيني”.

“وتدعو الجزائر مجلس الأمن، إلى التجاوب مع أمر محكمة العدل، من خلال إضفاء الصيغة التنفيذية عليه، بشكل يضع حدًّا للجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحقّ سكان غزة، ومدينة رفح على وجه الخصوص”، يضيف البيان.

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