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الجزائر تدعو مجلس حقوق الإنسان لدعم القرار القاضي بوقف بيع الأسلحة للكيان الصهيوني

الشروق أونلاين
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الجزائر تدعو مجلس حقوق الإنسان لدعم القرار القاضي بوقف بيع الأسلحة للكيان الصهيوني
UN Photo/Violaine Martin
مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

دعت البعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لدعم القرار القاضي بوقف أي مبيعات أسلحة للكيان الصهيوني، وهو القرار الذي تبناه المجلس اليوم الجمعة، 5 أفريل، من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

البعثة الجزائرية، وفي بيان عام عقب التصويت على القرار بـ”وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل” قالت أن “الإخفاق الأخلاقي لدى بعض الدول المدافعة عن سياسات الاحتلال واتباع حقوقه المزعومة في الدفاع عن النفس ودعمه بالأسلحة والذخائر لاستخدامها ضد أطفال ونساء وشيوخ وأشخاص ذوي إعاقة من الشعب الفلسطيني، يعطي ضمانا للمحتل بالاستمرار في جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية ضد هذه الفئات الهشة”.

وهذا ما يعد “ضمانا لاستمرارية استهدافه (أسلحة الكيان الصهيوني) للمؤسسات الاستشفائية والأممية والدبلوماسية والاستهداف الممنهج لعمال الإغاثة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها، مما يضع مصداقية وجدوى مجلسنا هذا على المحك”.
البعثة قالت أنه وبسبب “غض الطرف وعمى البصيرة وتحجر المجتمع الدولي، ناهيك عن انتهاج بعض الدول لسياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية”، فقد “انهارت، وبشكل، كبير كل القيم الإنسانية والأخلاقية والمعنوية والقانونية”.

و قالت البعثة أن “المجتمع الدولي، أو بعض منه، يتخلف عن حماية شعب تحت الإبادة الجماعية، بينما لا يتوانى دائما في ظروف مغايرة ومناطق صراع أخرى بتذكيرنا بضرورة العمل على احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان ومبادئ الشرعية الدولية”.

البعثة قالت كذلك في بيانها أن “الجانب الصحيح من التاريخ” سيذكر “شجاعة الشعب الفلسطيني الذي رفض بالأمس ولازال الاستسلام لمحتل غاصب للأرض والنفس، وسوف يذكر أيضا مواقف المدافعين عن العدالة والإنصاف والمساءلة وجبر الضرر والمساواة الدولية (كموقف الجزائر والعديد من الدول الأخرى التي تشاركها قناعتها)، والذين يدافعون على سمو صوت الشرف والعدل والكرامة والسلام وفوق كل شيء الإنسانية مقارنة بمن يطالب بذلك دون أن يحرك ساكنا لتحقيق مطالبه عندما يتعلق الأمر بفلسطين”.

البعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أكدت أن الدفاع عن الحق الفلسطيني “واجب أخلاقي عابر للثقافات والإثنيات وجميع الانتماءات وهو واجب ملزم لضمير الإنسانية بأسرها”.

وتبنى اليوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بوقف مبيعات الأسلحة للكيان الصهيوني، حيث  صوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت 6 دول ضد القرار.

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