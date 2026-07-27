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الجزائر

الجزائر تدين اعتداءات المستوطنين الصهاينة وتدعو لتحرك دولي عاجل

الشروق أونلاين
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الجزائر تدين اعتداءات المستوطنين الصهاينة وتدعو لتحرك دولي عاجل
أرشيف
وزارة الشؤون الخارجية

أدانت الجزائر بشدة الاعتداءات المتكررة التي يقترفها المستوطنون الصهاينة ضد أهالي القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية وممتلكاتهم، معتبرة أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا يتزامن مع موجة من الاعتقالات والاقتحامات والمداهمات التي ينفذها جيش الاحتلال، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها، أن الجزائر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة التي يقترفها المستوطنون “الإسرائيليون” ضد أهالي القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية وممتلكاتهم، في تصعيد خطير يتزامن مع موجة من الاعتقالات والاقتحامات والمداهمات التي يقوم بها جيش الاحتلال ضمن عمليات عسكرية متواصلة.

وأكدت الجزائر أن هذه الممارسات، القائمة على العنف والترهيب، تمثل تكريسًا لسياسة التوسع الاستيطاني للمحتل “الإسرائيلي”، وتقويضًا للجهود الرامية إلى إحياء مسار السلام وتنفيذ حل الدولتين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجددت الجزائر تأكيد موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما ناشدت المجتمع الدولي التحرك الفوري من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة.

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