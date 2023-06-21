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الجزائر

الجزائر تدين اقتحام مبنى إقامة سفير الجزائر في الخرطوم

الشروق أونلاين
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الجزائر تدين اقتحام مبنى إقامة سفير الجزائر في الخرطوم

أدانت الجزائر بشدة عملية الاقتحام التي استهدفت مبنى إقامة سفير الجزائر بالخرطوم وتخريب محتوياته.

وشددت السفارة في بيان لها على ضرورة متابعة الجناة والمخربين المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.

وأضاف البيان تشدد الجزائر على ضرورة حماية مقار البعثات الدبلوماسية فإنها تجدد دعوتها لكافة الأطراف السودانية إلى وقف الاقتتال وتغليب لغة الحوار لتجاوز الخلافات لإنهاء الأزمة بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوداني الشقيق.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر قامت في وقت سابق بإجلاء طاقم سفارتها بالسودان وأفراد الجالية جراء الأزمة المؤسفة التي يعيشها هذا البلد الشقيق.

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