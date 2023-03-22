الجزائر تدين “التصريحات الاستفزازية” لوزير في الكيان الصهيوني

عبّرت وزارة الخارجية يوم الأربعاء في بيان، عن إدانة الجزائر “الشديدة” للتصريحات “الاستفزازية” الصادرة عن وزير المالية في حكومة الكيان الصهيوني، إزاء حقوق الشعب الفلسطيني.

وأثار الوزير الإسرائيلي الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف، استنكارا دوليا واسعا. عندما ادّعى في تصريحات إعلامية أنه لا وجود لشعب فلسطيني ولا لثقافة فلسطينية.

وجاء في بيان الخارجية:

تدين الجزائر بشدة التصريحات الاستفزازية الصادرة عن مسؤول بالكيان الصهيوني، من أتباع أيديولوجية الإنكار الرافضة لحق الشعب الفلسطيني في الوجود وفي إقامة دولته المستقلة.

“كما تدين الجزائر بنفس الشدّة، استخدام ذات المسؤول خريطة احتلال توسعية تضم أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. فضلا عن الأراضي الفلسطينية المحتلة”، يضيف البيان.

واعتبرت الخارجية الجزائرية أن:

هذا التصرف العدواني، الذي يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها القوة المحتلة في حق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ضمن مخطط توسعي بالغ الخطورة، لَيُشكِّلُ خرقا فاضحا للشرعية والأعراف الدولية، من شأنه الدفع باتجاه التصعيد وتفجير الأوضاع، مما يهدّد بصفة مباشرة السلم والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.

ودعت الجزائر المجتمع الدولي إلى “الاضطلاع بمسؤولياته لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة. وفرض احترام حدود هذه الدولة، وكافة دول المنطقة، بما فيها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة”.

الأردن تستدعي سفير الاحتلال بسبب “تصرّف عنصري”

واستدعت وزارة الخارجية في الأردن سفير الاحتلال الإسرائيلي في عمان يوم الإثنين، على خلفية استخدام وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في باريس، خريطة تضمّ حدود المملكة الأردنية إلى الكيان الصهيوني.

واعتبرت الخارجية الأردنية ما قام به الوزير الإسرائيلي “تصـرفا تصـرفاً عنصرياً متطرفاً، وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنيـة الإسرائيلية”.

وذكـر الناطق الرسمي باسم الوزارة سنان المجالي، أن السفير الإسرائيلي أُبلغ “رسالة احتجاج شديدة اللهجة، لنقلها على الفور لحكومته”.

كما أدانت الأردن في احتجاجها “التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه التاريخية”.

بوريل: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي “لا يمكن السكوت عليها”

من جهته، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، إن تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش ضد الفلسطينيين لا يمكن السكوت عليها.

وقال بوريل للصحفيين في بروكسل إن هذه التصريحات “لا يمكن السكوت عنها بالتأكيد”. مضيفا:”أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التبرؤ من هذه التعليقات، والبدء في العمل مع جميع الأطراف لنزع فتيل التوتر”.

وتابع المسؤول الأوروبي يقول:”يجب أن أستنكر هذه التعليقات غير المقبولة للوزير سموتريتش. إنه أمر خاطئ ينمّ عن عدم احترام. إنه أمر خطير، ومن غير المجدي قول مثل هذه الأشياء في وضع متوتر بالفعل”.