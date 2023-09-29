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الجزائر

الجزائر تدين التفجير الذي وقع قرب مسجد في باكستان

الشروق أونلاين
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الجزائر تدين التفجير الذي وقع قرب مسجد في باكستان

أدانت الجزائر بأشد العبارات عملية التفجير الانتحاري الذي وقع الجمعة، قرب مسجد جنوب غرب باكستان مخلفا عددا من القتلى والجرحى.

وجاء في بيان للخارجية “تدين الجزائر بأشد العبارات عملية التفجير الانتحاري الذي وقع اليوم الجمعة قرب مسجد في ولاية بلوشستان جنوب غرب باكستان، ما أسفر عن سقوط العشرات . القتلى والجرحى، أثناء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف”.

وأضاف البيان “وإذ تتقدم الجزائر بخالص تعازيها لعائلات الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، فإنها تعرب عن تضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعبا، في هذا الظرف الأليم”.

كما تجده رفضها التام لكافة أنواع العنف والاقتتال الطائفي وتأييدها للإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الباكستانية لوقف هذه العمليات الإجرامية ضمانا لأمن واستقرار البلاد. يضيف المصدر ذاته.

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