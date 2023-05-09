الجزائر تدين العدوان الإسرائيلي على غزة وتدعو مجلس الأمن للتدخل

أدانت الجزائر بشدة الغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مخلفة وقوع العديد من الشهداء والجرحى.

وجاء في بيان للخارجية “تدين الجزائر بشدة الغارات الجوية الغاشمة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مخلفة العديد من الشهداء والجرحى من بينهم أطفال ونساء”.

وأعربت الخارجية عن قلقها البالغ أمام العمليات الهمجية المتتالية والتصعيد الخطير لقوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في تعد صارخ على جميع القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف البيان “وإذ تجدد الجزائر تضامنها الكامل والدائم مع الشعب الفلسطيني، فإنها تدعو المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الأممي للتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الاجرامية المتكررة والممنهجة وفرض احترام حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد استشهد 13 شخصا، بينهم أربعة أطفال، وأربعة نساء، وأصيب 20 على الأقل بجروح، فجر الثلاثاء، في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.