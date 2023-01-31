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الجزائر تدين تفجير أحد المساجد في باكستان

الشروق أونلاين
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الجزائر تدين تفجير أحد المساجد في باكستان
ح.م

أدانت الجزائر التفجير الانتحاري الذي استهدف الاثنين مسجدا في مدينة بيشاور الباكستانية، والذي أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية “تدين الجزائر بشدة التفجير الانتحاري الذي استهدف أمس الاثنين مسجدا في مدينة بيشاور الباكستانية والذي أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى”.

وأضاف “وفي هذا الظرف الأليم، تتقدم الجزائر بخالص تعازيها لجمهورية باكستان الإسلامية قيادة وحكومة وشعبا ومواساتها لأهالي الضحايا وذويهم، وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

وتابع “وإذ تؤكد الجزائر تضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية ورفضها كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب واستهداف دور العبادة مهما كانت المبررات والدوافع، فإنها تجدد دعوتها لتعزيز العمل على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل استئصال آفة الإرهاب التي ما فتئت تؤثر سلبا على السلم والأمن والتنمية في العالم”.

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