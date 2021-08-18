الجزائر تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف غرب النيجر على الحدود المالية

أدانت الجزائر بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف الإثنين الماضي قرية واقعة بمنطقة تيلابيري بغرب النيجر، بالقرب من دولة مالي، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بما فيهم نساء وأطفال.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الثلاثاء، “الجزائر تقدم، بعد وقوع هذه الأفعال الارهابية المروعة، تعازيها الخالصة لعائلات الضحايا وتجدد تضامنها التام مع حكومة النيجر وشعبه”.

وأضافت الخارجية أن “هذا الهجوم الجديد الذي يترجم التكالب الأعمى والمقيت للجماعات الارهابية على السكان المدنيين العزل، يثبت فشل الارهابيين ومموليهم بالنظر لموقف الشعب النيجري الذي يرفضهم رفضا قاطعا”.

واستطردت الوزارة إن “الجزائر تترحم على أرواح الضحايا، وتجدد عزمها الشديد على مواجهة آفة الارهاب علاوة على التزامها بدعم جهود افريقيا والمجتمع الدولي في سبيل استئصال هذه الآفة التي تشكل تحديا جديا للسلم والأمن في قارتنا والعالم”.