الجزائر تدين الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له روسيا

أدانت الجزائر “أشد الإدانة وأقواها” الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له روسيا، ووصفته في بيان لوزارة الخارجية بـ”الجبان والدنيء”.

واقتحم مسلّحون يحملون بنادق آلية، قاعة للحفلات الموسيقية في مركز التسوق “كروكوس سيتي” بضواحي العاصمة الروسية مساء الجمعة. وأطلقوا النيران على المدنيين.

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية:“في هذه الظروف المأساوية، تعرب الجزائر عن تضامنها التام مع روسيا الاتحادية. كما تتقدم بتعازيها الخالصة لأسر الضحايا”.

وتابع البيان:”إن هذا الهجوم الإرهابي، يأتي ليذكر سائر المجموعة الدولية باستمرار آفة الإرهاب. وبالمسؤوليات التي تقع على عاتقها، في مواجهة هذا التهديد”.

حيث أكدت الجزائر “استعدادها الكامل للمساهمة، بكل حزم وثبات، في هذا الجهد الجماعي للمجموعة الدولية، الذي يترجم التزامها بالقضاء الكلي على آفة الإرهاب”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الكرملين اعتقال 11 شخصا، بينهم المنفذون الأربعة المتورطون بشكل مباشر في الهجوم، الذي أودى بحياة 93 شخص.