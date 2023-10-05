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الجزائر تدين الهجوم الإرهابي ضد الجيش النيجري

الشروق أونلاين
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الجزائر تدين الهجوم الإرهابي ضد الجيش النيجري
أرشيف
الخارجية الجزائرية

أدانت الجزائر يوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مفرزة لقوات الجيش النيجري بـ “تباتول” والذي أسفر عن مقتل وإصابة نحو 10 أشخاص.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن “الجزائر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مفرزة لقوات الجيش النيجري بـ “تباتول” والذي أسفر عن مقتل وإصابة نحو 10 أشخاص”.

وتقدمت الجزائر في هذه الظروف الصعبة حسب بيان الخارجية “بخالص تعازيها لأسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

كما جددت الخارجية الجزائرية “تضامن الجزائر الكامل مع جمهورية النيجر والشعب النيجري. حيث أعربت عن حرصها على الحفاظ على السلام والاستقرار في هذا البلد الشقيق والجار”.

“وتدعو الجزائر المجتمع الدولي برمته إلى تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الآفة. التي تعيق تحقيق السلام والتنمية في منطقة الساحل والقارة الأفريقية”.

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