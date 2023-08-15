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الجزائر

الجزائر تدين الهجوم الإرهابي على مرقد “شاه جراغ” بإيران

الشروق أونلاين
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الجزائر تدين الهجوم الإرهابي على مرقد “شاه جراغ” بإيران

أدانت الجزائر الهجوم الإرهابي على مرقد “شاه جراغ” في مدينة شيراز جنوبي إيران، الذي ارتكب يوم الأحد 13 أوت.  

وأعرب الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، إدانة الجزائر للهجوم الإرهابي على مرقد “شاه جراغ” والذي خلف العديد من الضحايا والمصابين.

كما أعرب المسؤول ذاته عن “تضامن الجزائر مع الجمهورية الإسلامية الايرانية الشقيقة في هذه الفاجعة الأليمة”، حسب بيان الوزارة.

وتقدم الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية “بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

البيان كاملا: 

أعرب الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن إدانة الجزائر للهجوم الإرهابي الذي ارتكب يوم الأحد 13 أغسطس، على مرقد “شاه جراغ” في مدينة شيراز جنوبي إيران، مخلفاً العديد من الضحايا والمصابين.

كما أكد الناطق الرسمي للوزارة على تضامن الجزائر مع الجمهورية الإسلامية الايرانية الشقيقة في هذه الفاجعة الأليمة، متقدماً بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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