الجزائر تدين الهجوم الذي استهدف مقر الداخلية بتركيا

أدانت الجزائر وبشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف، صبيحة الأحد، مقر وزارة الداخلية بالعاصمة التركية أنقرة، مسفرا عن إصابة ضابطي شرطة.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية “تدين الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف مقر وزارة الداخلية بالعاصمة التركية أنقرة وأسفر عن إصابة ضابطي شرطة أثناء تأديتهما لمهام الواجب الوطني”.

وأضاف البيان “وإذ تدعو المولى جلّ جلاله أن يمُنَّ بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين، تؤكد الجزائر مجددا تضامنها الكامل مع تركيا الشقيقة، جراء هذا الهجوم الإرهابي الغادر.

كما دعت الرئاسة “إلى ضرورة مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة الإرهاب بكافة صوره، ووضع حد للممارسات، التي تستهدف زعزعة استقرار الدول”.