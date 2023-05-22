الجزائر تدين بشدة اقتحام مسؤول بسلطة الاحتلال للمسجد الأقصى

أدانت الجزائر بشدة إقدام مسؤول بسلطة الاحتلال الاسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى الشريف، تحت حماية قوات الاحتلال في انتهاك فاضح ومتكرر للقانون الدولي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية “تدين الجزائر بأشد العبارات إقدام مسؤول بسلطة الاحتلال الاسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى الشريف، تحت حماية قوات الاحتلال في انتهاك فاضح ومتكرر للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.”

وتابع البيان “وإذ تجدد الجزائر استنكارها لهذه الممارسات الاستفزازية التي تأتي في أعقاب سلسة . الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على الشعب الفلسطيني وحقوقه الشرعية غير القابلة للتنازل، فإنها تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة تجاه تصعيد الاحتلال الاسرائيلي وتعنته في الاعتداء على الشعب الفلسطيني.”

وأضاف البيان “تؤكد الجزائر تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق وموقفها الثابت المناصر له في سبيل استرجاع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.”