الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية في مالي

أدانت الجزائر بشدة الاعتداءات الإرهابية المرتبكة، الأحد، في مالي والتي خلفت العشرات من الضحايا الأبرياء بثلاث مناطق قريبة من الحدود النيجيرية.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، “تدين الجزائر بشدة الاعتداءات الإرهابية المرتكبة في مالي يوم 8 أوت 2021 و التي استهدفت المدنيين بثلاث مناطق قريبة من الحدود مع النيجر مخلفة العشرات من الضحايا الأبرياء”.

كما أشار بيان وزارة الشؤون الخارجية أنه “في هذه المحنة العصيبة، تقدم الجزائر تعازيها الخالصة لعائلات الضحايا كما تجدد تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب الماليين الشقيقين مؤكدة بالمناسبة دعمها في مكافحتهم للإرهاب الأعمى”.

وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة أن “هذا الاعتداء الجديد يبرز مرة أخرى ضرورة تعبئة جميع الوسائل وتظافر الجهود على المستويين الإقليمي والدولي من أجل القضاء على هذه الأقة التي تهدد أمن واستقرار وتنمية بلدان منطقة الساحل-الصحراوي وجميع القارة الإفريقية”.

وخلص البيان إلى القول بأنه “أضحى من الضروري أكثر من اي وقت مضى بالنسبة للاتحاد الإفريقي إيجاد، في إطار التضامن المتزايد و الالتزام المدعم للبلدان الأعضاء فيه وضمن التعاون مع بقية المجتمع الدولي، دوافع لتعزيز فعالية إجراءات الوقاية من الإرهاب والقضاء عليه سواء من حيث المظاهر أو الأسباب.”

يذكر أن حوالي خمسين مدنيا لقوا حتفهم أمس الأحد شمال مالي خلال اعتداءات إرهابية استهدفت ثلاث مناطق مجاورة وقريبة من الحدود النيجيرية حسب حصيلة أولية للسلطات.

وأشارت وثيقة لمحافظة الشرطة المحلية أن 51 شخصا قتلوا في اعتداءات متزامنة استهدفت قرية كارو و واتاغونا و داووتيغفت بمنطقة غاو. كما تم تخريب منازل وإضرام النار فيها إضافة إلى الاستحواذ على الماشية حسب نفس المصدر.