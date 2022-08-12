-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية بمالي

الشروق أونلاين
  • 38
  • 0
الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية بمالي

أدانت الجزائر بشدة الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها وحدات من القوات المسلحة المالية في تيسيت والتي تسببت في سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الجنود الماليين.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية أنه في هذا الظرف الأليم، تقدم الجزائر تعازيها لأهالي الضحايا وذويهم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

كما تؤكد الجزائر تضامنها مع جمهورية مالي حكومة وشعبا في حربها ضد الإرهاب، وتجدد دعوتها لتعزيز العمل على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل استئصال هذه الآفة التي ما فتئت تؤثر سلبا على السلم والأمن والتنمية في أفريقيا.

إن تكثيف الجهود القارية، في سياق القرارات التي اتخذتها القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي في مالابو مؤخرا ، مع تظافر جهود ودعم المجموعة الدولية لفائدة جمهورية مالي، أضحت ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى في ظل تضاعف شراسة وحدة الخطر الإرهابي.

مقالات ذات صلة
قطع غيار السيّارات تصل إلى الجزائر من الزبون الثالث!

قطع غيار السيّارات تصل إلى الجزائر من الزبون الثالث!

28 نقابة تستأنف الحوار حول القانون الأساسي للتربية

28 نقابة تستأنف الحوار حول القانون الأساسي للتربية

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 09 أوت 2022

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 09 أوت 2022

اتفاقية شراكة بين إتصالات الجزائر و”كاسبرسكي” لهذا الغرض!

اتفاقية شراكة بين إتصالات الجزائر و”كاسبرسكي” لهذا الغرض!

حرائق سنة 2021: تعويض أزيد من 18 ألف فلاح متضرر بتيزي وزو وبجاية

حرائق سنة 2021: تعويض أزيد من 18 ألف فلاح متضرر بتيزي وزو وبجاية

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 10 أوت 2022

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 10 أوت 2022

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد