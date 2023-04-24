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الجزائر

الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية في منطقة سيفاري بمالي

الشروق أونلاين
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الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية في منطقة سيفاري بمالي
ح.م

أدانت الجزائر بشدة الاعتداءات الارهابية التي وقعت في منطقة سفاري، بإقليم موبتي، بوسط مالي، والتي خلفت عديد الضحايا من بين الجنود والمدنيين الماليين، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح ذات المصدر، أن “الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الارهابية التي وقعت يوم أمس السبت 22 ابريل 2023, على مستوى منطقة مطار سيفاري، بإقليم موبتي (وسط مالي)، والتي خلفت عديد الضحايا من بين الجنود والمدنيين الماليين”.

كما أشار بيان الوزارة، إلى أن “الجزائر تتقدم بتعازيها الخالصة للحكومة والشعب الماليين الشقيقين، وتعرب لعائلات الضحايا عن تعاطفها وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى”.

وخلص ذات البيان في الأخير، إلى أن “الجزائر تؤكد للشعب والحكومة الماليين عن تضامنها ودعمها الثابت في مكافحتها للإرهاب وتجدد التأكيد، مرة أخرى، دعوتها إلى تعزيز الجهود من أجل القضاء على هذه الآفة المقيتة التي تواصل التأثير سلبا على السلم والأمن والتنمية في القارة”.

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