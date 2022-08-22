الجزائر تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي وقع في الصومال

أدانت الجزائر بشدة الاعتداء الإرهابي الذي ارتكب، الاثنين، في مقديشو والذي خلف عديد القتلى والجرحى بين المدنيين المتواجدين بفندق الحياة بالعاصمة الصومالية.

وجاء في التصريح لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج”إن الجزائر تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي ارتكب في مقديشو والذي خلف عديد القتلى والجرحى من بين المدنيين المتواجدين بفندق الحياة بالعاصمة الصومالية التي استهدفها هذا العمل الشنيع”.

وأضاف ذات المصدر، أن “الجزائر وأمام هذا الظرف الأليم، تتقدم بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى”.

وخلص التصريح أن “الجزائر تعرب للحكومة والشعب الصوماليين الشقيقين، عن تضامنها الكامل ودعمها الثابت في كفاحهما ضد الإرهاب، مجددة دعوتها من اجل عمل صارم على المستويين الإقليمي والدولي من اجل القضاء على هذه الآفة التي يشكل انتشارها السريع في إفريقيا، تهديدا مباشرا للسلم والأمن الجماعيين وتقف عائقا كبيرا أمام تطور القارة”.