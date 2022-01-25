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الجزائر

الجزائر تدين بشدة الانقلاب في بوركينا فاسو

الشروق أونلاين
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الجزائر تدين بشدة الانقلاب في بوركينا فاسو

أدانت الجزائر، الثلاثاء، بشدة الانقلاب الذي وقع في بوركينا فاسو، وأكدت على ضرورة العودة إلى العمل بالمواثيق الدولية ولوائح الاتحاد الإفريقي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية ان الجزائر ترفض رفضا قاطعا التغييرات غير الدستورية للحكومات التي تنتهك مواثيق الاتحاد الأفريقي ولا سيما قرار الجزائر لعام 1999 ، الذي أعاد التأكيد عليه الاتحاد الأفريقي، في ميثاق الديمقراطية والانتخابات والحكم.

وأكدت الجزائر إنها ستعمل بالتشاور مع البلدان الأفريقية الأخرى في إطار الأجهزة المختصة في الاتحاد الأفريقي بهدف ضمان تطبيق الأحكام ذات الصلة من القانون التأسيسي للمنظمة القارية في مسألة العودة السريعة إلى النظام الدستوري.

وتأمل الجزائر أن تتخطى بوركينا فاسو هذه المحنة بسرعة وتؤكد تضامنها الكامل مع شعب بوركينا فاسو الشقيق الذي تقيم معه علاقات صداقة وتعاون تاريخية.

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