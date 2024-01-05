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الجزائر تدين بشدة التفجير الإرهابي المزدوج في إيران

الشروق أونلاين
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الجزائر تدين بشدة التفجير الإرهابي المزدوج في إيران

أعربت الجزائر عن ادانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الارهابي المزدوج الذي وقع في محافظة كرمان بجنوب إيران خلف مقتل واصابة العشرات من المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، الخميس، تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب الإيراني.

وجاء في البيان: “تعرب الجزائر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي المزدوج الذي وقع في محافظة كرمان جنوب إيران، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين العزل”

وفي هذا المصاب الجلل، تؤكد الجزائر على “تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الايرانية حكومة وشعبا وتعرب عن تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى .”

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