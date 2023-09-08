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الجزائر

الجزائر تدين بشدة الهجمات الإرهابية في مالي

الشروق أونلاين
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الجزائر تدين بشدة الهجمات الإرهابية في مالي
وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج

أدانت الجزائر بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت دولة مالي، في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، يوم الجمعة. 

وعبّرت الجزائر في بيان الخارجية عن “تعازيها وتضامنها معه في مواجهة هذه المحنة التي فرضتها عليه آفة الإرهاب”.

وأضاف البيان: “تؤكد الجزائر مجددا على قناعتها الراسخة بأنه من خلال تنفيذ إتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر بحسن نية، على أساس إرادة سياسية لا تستثني أي تردد أو تحفظ”.

“يمكن لمالي بناء جبهة داخلية قادرة على مقاومة الإعتداءات التي يتعرض لها البلد والمنطقة بأسرها من قبل الإرهاب”.

و”تؤكد الجزائر لمالي استعدادها الكامل للعمل معه في تنفيذ هذا الإتفاق، لأنه يشكل الحاجز الذي يحفظ أمن وسيادة ووحدة الأراضي واستقرار هذا البلد الشقيق”.

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