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الجزائر

الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو

الشروق أونلاين
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الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو

أدانت الجزائر “بشدة” الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة قرابة 160 شخصا في بوركينا فاسو، معربة عن تضامنها مع الحكومة والشعب الشقيق في بوركينا فاسو.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية، الأحد،  أن “الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرض له سكان قرية الصلحان شمال جمهورية بوركينا فاسو، والذي أوقع أكثر من مائة قتيل من المدنيين بينهم نساء وأطفال”.

وأضاف بيان الوزارة “في مواجهة هذه المحنة المأساوية ، تعرب الجزائر عن تضامنها الكامل مع الحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق، وتكرر التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى القضاء على آفة الإرهاب ، بما في ذلك انتشاره داخل منطقة الساحل والصحراء.

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