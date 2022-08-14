الجزائر تدين “بشدّة” التفجير الانتحاري في جدّة السعودية

أدانت الجزائر “بشدّة” مساء السبت في بيان، التفجير الانتحاري الذي وقع في جدة بالمملكة السعودية، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن الجزائر “تحيّي المهنية العالية لقوات الأمن السعودية، التي تمكنت بكل احترافية من إحباط هذه العملية الإرهابية، والحفاظ على سلامة المواطنين”.

وجدّدت الخارجية في بيانها “تضامن الجزائر مع المملكة السعودية الشقيقة في كفاحها ضد الإرهاب، مع تأكيد أهمية حشد الجهود الضرورية على المستوى الدولي من أجل استئصال هذه الآفة، وفق مقاربة متكاملة”.