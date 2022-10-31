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الجزائر تدين “بشدّة” الهجوم الإرهابي على وزارة التربية في الصومال

الشروق أونلاين
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الجزائر تدين “بشدّة” الهجوم الإرهابي على وزارة التربية في الصومال
أرشيف
الصومال

أعربت الجزائر يوم الإثنين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة التربية والتعليم العالي بمقديشو في الصومال.

وجاء في بيان للخارجية:”تتقدم الجزائر بأخلص التعازي لحكومة وشعب الصومال الشقيق ومواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

وأضاف البيان:”تجدد الجزائر تأكيد ضرورة تعزيز التعاون إقليميا ودوليا للتصدي للتهديدات الإرهابية، والقضاء على هذه الآفة المقيتة التي تمس أمن المواطنين العزل وتستبيح دماءهم، وتطال منشآت البلاد المدنية والحيوية”.

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