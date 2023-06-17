-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الجزائر تدين بشدّة الهجوم الإرهابي في أوغندا

الشروق أونلاين
  • 65
  • 0
الجزائر تدين بشدّة الهجوم الإرهابي في أوغندا
أرشيف
هجوم إرهابي في أوغندا

أعربت الجزائر يوم السبت عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقدا لطلاب الصف الثانوي في أوغندا.

الهجوم الإرهابي وقع في مدينة مبوندوي غربي أوغندا، وأسفر عن مقتل 41 شخصا وإصابة العشرات بجروح.

وعبّرت الجزائر في بيان لوزارة الخارجية عن “تعازيها وتضامنها مع الحكومة الأوغندية، ومواساتها لأهالي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء”.

كما جدّد البيان تأكيد البلاد لضرورة “تعزيز التعاون والتنسيق إقليميا ودوليا، لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله، والعمل الجادّ لتجفيف منابع تمويله”.

مقالات ذات صلة
أخبار الجزائر ليوم الجمعة 16 جوان 2023

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 16 جوان 2023

تنبيه حول الطقس: أمطار وموجة حر عبر هذه الولايات

تنبيه حول الطقس: أمطار وموجة حر عبر هذه الولايات

إحالة ملف فساد ميناء سكيكدة على القطب الجزائي بقسنطينة

إحالة ملف فساد ميناء سكيكدة على القطب الجزائي بقسنطينة

بكالوريا 2023..  إدانة 21 متورطا في قضايا الغش عبر عدة ولايات

بكالوريا 2023..  إدانة 21 متورطا في قضايا الغش عبر عدة ولايات

الرئيس تبون يحلّ بأرض الوطن عائدا من زيارته لروسيا

الرئيس تبون يحلّ بأرض الوطن عائدا من زيارته لروسيا

وهران تفتتح موسم الاصطياف من شاطئ مداغ

وهران تفتتح موسم الاصطياف من شاطئ مداغ

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد