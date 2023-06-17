الجزائر تدين بشدّة الهجوم الإرهابي في أوغندا

أعربت الجزائر يوم السبت عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقدا لطلاب الصف الثانوي في أوغندا.

الهجوم الإرهابي وقع في مدينة مبوندوي غربي أوغندا، وأسفر عن مقتل 41 شخصا وإصابة العشرات بجروح.

وعبّرت الجزائر في بيان لوزارة الخارجية عن “تعازيها وتضامنها مع الحكومة الأوغندية، ومواساتها لأهالي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء”.

كما جدّد البيان تأكيد البلاد لضرورة “تعزيز التعاون والتنسيق إقليميا ودوليا، لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله، والعمل الجادّ لتجفيف منابع تمويله”.