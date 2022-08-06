الجزائر تدين بشدّة عدوان الاحتلال ”الغاشم” على غزة

أدانت الجزائر ”بشدّة” العدوان الذي تشنّه قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج مساء الجمعة:

تدين الجزائر بشدة العدوان الغاشم الذي شنته قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وتعرب عن قلقها البالغ أمام هذا التصعيد الخطير الذي يضاف إلى سلسلة لا تنتهي من الانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين في خرق واضح وجلي لجميع المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.

وإذ تجدد تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، تهيب الجزائر بالمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الأممي للتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الاجرامية وفرض احترام حقوق الشعب الفلسطينى وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.