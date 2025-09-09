-- -- -- / -- -- --
الجزائر تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على الدوحة

الشروق أونلاين
الجزائر تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على الدوحة
ح. م

أدانت الجزائر وشجبت بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف اليوم الثلاثاء، 9 سبتمبر، العاصمة القطرية الدوحة.

وأعربت الجزائر عبر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية،”عن تضامنها التام والمطلق مع دولة قطر الشقيقة في وجه هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به.”

وشدد بيان الخارجية الجزائرية على أن “ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي من توسيع رقعة اعتداءاته متعددة الأوجه والجبهات، ومن استهداف فريق المفاوضين حول إنهاء العدوان على غزة يثبت للعالم أجمع أن المحتل لا يجنح للسلام وأنه لا يرى سقفاً لتهوره وغروره وأنه لا يعبأ البتة بأبسط ما تتقيد به دول العالم من قيم وقواعد وضوابط.”

كما أضاف أنه “في هذا الظرف بالغ الخطورة، يتعين على المجموعة الدولية أن تدرك الحتمية الملحة لتحمل مسؤولياتها كاملة في ردع المحتل الإسرائيلي، ووضع حدٍ لجرائمه في حق الفلسطينيين، وكبح جماح تصعيده الذي يجر المنطقة بأسرها نحو دوامة لا متناهية من اللاأمن واللااستقرار.”

