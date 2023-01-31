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الجزائر

الجزائر تدين هجومين إرهابيين ببوركينافاسو

الشروق أونلاين
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الجزائر تدين هجومين إرهابيين ببوركينافاسو
ح.م

أدانت الجزائر بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا يومي الأحد والإثنين وحدة قتالية ومدنيين، ببوركينا فاسو مخلفين عشرات القتلى والجرحى.

وجاء في بيان للخارجية “تدين الجزائر بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا يومي الأحد والاثنين 29 و30 جانفي 2023 ببوركينا فاسو وحدة قتالية في فالانجوتو (شمال البلاد) ومدنيين بمنطقة كاسكيدز (جنوب البلاد) مخلفين عشرات القتلى والجرحى من الجنود والمتطوعين والمدنيين”.

وأعربت الجزائر عن عن تعاطفها وتضامنها مع بوركينافاسو الشقيقة في هذه الظروف الأليمة.

وشددت الجزائر، بصفتها منسق الاتحاد الإفريقي حول الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا، على ضرورة إدراج التصدي لهذه الآفة على رأس الأولويات الدولية في المرحلة الراهنة واعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأطراف تقوم على تعزيز البعد الوقائي وعلى معالجة العوامل المغذية للإرهاب والتطرف العنيف.

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