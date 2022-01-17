-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الجزائر تدين هجوم أبو ظبي وتتضامن مع دولة الإمارات

الشروق أونلاين
  • 1191
  • 0
الجزائر تدين هجوم أبو ظبي وتتضامن مع دولة الإمارات

أدانت الجزائر، الاثنين، بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت منطقة مصفح ومطار أبوظبي الدولي، مخلفة ثلاثة قتلى والعديد من الجرحى.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية” تتقدم الجزائر بأخلص التعازي لعائلات الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

وأضاف “كما تعرب الجزائر عن تضامنها وتعاطفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة”.

وجددت الجزائر رفضها المطلق لكل الأعمال التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق وفي المنطقة.

كما دعت الجزائر إلى لتجنب التصعيد وتغليب لغة الحكمة والحوار لضمان مستقبل أفضل لشعوب المنطقة.

مقالات ذات صلة
طالبة تعتدي على أخرى بسكين في سيدي بلعباس

طالبة تعتدي على أخرى بسكين في سيدي بلعباس

كورونا بالجزائر: غلق الـمؤسسات والفضاءات التي تخالف التدابير الصحية

كورونا بالجزائر: غلق الـمؤسسات والفضاءات التي تخالف التدابير الصحية

موظف يهاجم مؤسسته وشاب يبتز مراهقة

موظف يهاجم مؤسسته وشاب يبتز مراهقة

كورونا بالجزائر: ارتفاع مقلق في عدد الإصابات

كورونا بالجزائر: ارتفاع مقلق في عدد الإصابات

تأجيل محاكمة المتهمين في ملف “سوناطراك” مرة أخرى!

تأجيل محاكمة المتهمين في ملف “سوناطراك” مرة أخرى!

أخبار الجزائر ليوم السبت 15 جانفي 2022

أخبار الجزائر ليوم السبت 15 جانفي 2022

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد