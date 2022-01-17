-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الجزائر تدين هجوم أبو ظبي وتتضمان مع دولة الإمارات

الشروق أونلاين
  • 388
  • 0
الجزائر تدين هجوم أبو ظبي وتتضمان مع دولة الإمارات

أدانت الجزائر، الاثنين، بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت منطقة مصفح ومطار أبوظبي الدولي، مخلفة ثلاثة قتلى والعديد من الجرحى.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية” تتقدم الجزائر بأخلص التعازي لعائلات الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

وأضاف “كما تعرب الجزائر عن تضامنها وتعاطفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة”.

وجددت الجزائر رفضها المطلق لكل الأعمال التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق وفي المنطقة.

كما دعت الجزائر إلى لتجنب التصعيد وتغليب لغة الحكمة والحوار لضمان مستقبل أفضل لشعوب المنطقة.

مقالات ذات صلة
مصالح الاستعجالات تستقبل ضحايا “شرفات العمارات”

مصالح الاستعجالات تستقبل ضحايا “شرفات العمارات”

تصدير لقاح “كورونافاك” وارد جدا

تصدير لقاح “كورونافاك” وارد جدا

ميترو الجزائر: خلل تقني يوقف الرحلات مؤقتا

ميترو الجزائر: خلل تقني يوقف الرحلات مؤقتا

هذه أهم أعراض الإصابة بكورونا لدى الأطفال

هذه أهم أعراض الإصابة بكورونا لدى الأطفال

فتح الأرضية الرقمية للمشاركة في مسابقة الدكتوراه

فتح الأرضية الرقمية للمشاركة في مسابقة الدكتوراه

منح الفرصة للشباب والكفاءات منهجيتنا في العمل

منح الفرصة للشباب والكفاءات منهجيتنا في العمل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد