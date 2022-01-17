الجزائر تدين هجوم أبو ظبي وتتضمان مع دولة الإمارات

أدانت الجزائر، الاثنين، بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت منطقة مصفح ومطار أبوظبي الدولي، مخلفة ثلاثة قتلى والعديد من الجرحى.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية” تتقدم الجزائر بأخلص التعازي لعائلات الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

وأضاف “كما تعرب الجزائر عن تضامنها وتعاطفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة”.

وجددت الجزائر رفضها المطلق لكل الأعمال التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق وفي المنطقة.

كما دعت الجزائر إلى لتجنب التصعيد وتغليب لغة الحكمة والحوار لضمان مستقبل أفضل لشعوب المنطقة.