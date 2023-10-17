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الجزائر تدين هجوم الاحتلال الصهيوني على المستشفى المعمداني في قطاع غزة
العالم

الجزائر تدين هجوم الاحتلال الصهيوني على المستشفى المعمداني في قطاع غزة

الشروق أونلاين
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الجزائر تدين هجوم الاحتلال الصهيوني على المستشفى المعمداني في قطاع غزة
ح.م
جانب من مخلّفات عدوان الاحتلال على المستشفى

أدانت الجزائر مساء الثلاثاء بشدّة، الهجوم المتعمد على المستشفى المعمداني في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الجزائر “تدين بشدة الهجوم المتعمد على مستشفى في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال. الذي أسفر عن مئات الضحايا، والعديد من المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق”.

“وتناشد الجزائر المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والضمير العالمي، للتدخل الفوري لوقف مثل هذه الأعمال الهمجية. التي تنتهك وبشكل صارخ القانون الدولي الإنساني، وأبسط القيم الإنسانية”، يضيف البيان.

وأسفر عدوان الاحتلال على المستشفى المعمداني، عن استشهاد ما يزيد عن 500 شخص، وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طائرات الاحتلال شنّت غارة على المستشفى، في أثناء وجود الآلاف من الفلسطينيين النازحين إليه. بعد أن دمرت منازلهم تحت القصف المتواصل منذ 11 يوم.

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