الجزائر تدين وتستنكر الهجمات الصهيونية الوحشية على لبنان

عبرت الجزائر، اليوم الخميس، عن إدانتها واستنكارها الشديد للغارات الإسرائيلية الوحشية والهمجية التي طالت ولا تزال تطال مختلف أنحاء لبنان، معربة عن كامل تضامنها مع قيادة وشعب هذا البلد الشقيق.

وعبر بيان للخارجية، دعت الجزائر إلى حشد جهود المجتمع الدولي لوضع حد لهذا العدوان السافر الذي يستهدف سيادة الجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها مثلما يهدد بعودة المنطقة برمتها إلى دوامة التصعيد بالرغم من توصل الأطراف المعنية إلى اتفاق مبدئي بشأن وقف العمليات العسكرية.

للإشارة، شن الكيان الصهيوني، مساء الأربعاء، مجموعة من الغارات الجوية على مناطق سكنية مكتظة في بيروت ومدن لبنانية أخرى، مما أسفر عن وقوع أكثر من 250 شهيدا وألف مصاب.