الجزائر ترأس لجنة مساعدة ضحايا الألغام المضادة للأفراد لعام 2022

تسلمت الجزائر رئاسة لجنة مساعدة ضحايا الألغام المضادة للأفراد لعام 2022، خلفا لتايلاندا.

وحظيت الجزائر برئاسة اللجنة خلال الدورة التاسعة عشرة لاجتماع للدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، المنعقدة في الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر 2021.

وتشمل ولاية هذه اللجنة، التي تضم تشكيلتها الجديدة الجزائر وإكوادور وإيطاليا وأوغندا، دعم جهود الدول الأطراف لتعزيز مساعدة الضحايا والنهوض بها، وفقًا لأحكام الاتفاقية وخطط عملها، بالإضافة إلى المشاركة في متابعة مختلف الأنشطة المندرجة في إطار تنفيذ الاتفاقية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الرئاسة ستكون فرصة للجزائر لتأكيد دورها الرائد في مكافحة الألغام المضادة للأفراد وتبادل تجربتها في مجال مساعدة ضحايا الألغام المضادة للأفراد التي تعود إلى فترة حرب التحرير الوطني، والتي كانت موضوع عرض قدمه الوفد الجزائري المشارك في أشغال الاجتماع.

للتذكير، دخلت اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد حيز التنفيذ في الجزائر في 9 أبريل 2002. ومنذ فتح باب التوقيع عليها في عام 1997 ، صدقت على الاتفاقية المذكورة أو انضمت إليها ما لا يقل عن 164 دولة.