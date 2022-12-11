الجزائر ترافع لتمثيل عادل ومتكافئ في المنظومة الدولية

على لسان وزير العدل من أديس أبابا

دعا وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الأحد من أديس أبابا (اثيوبيا)، خلال مشاركته في أشغال الدورة الثامنة العادية للجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية التابعة للاتحاد الإفريقي، إلى تمثيل عادل ومتكافئ لكل الأقاليم الإفريقية في المنظومة الدولية.

وأفاد بيان لوزارة العدل أن طبي أكد، في تدخل له خلال هذه الدورة، أن اللجنة الوزارية للاتحاد الإفريقي المعنية بالترشيحات الإفريقية داخل المنظومة الدولية يجب أن تمثل كل الأقاليم الإفريقية بصورة متكافئة وعادلة”.

وبالنسبة للبرتوكول الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن الجوانب المحددة للحق في الجنسية والقضاء على مشكلة انعدام الجنسية في إفريقيا، أشار طبي إلى أن أحكامه “لم تنضج بعد”، مقترحا بهذا الخصوص أن “يعاد إلى اللجان المتخصصة للمزيد من الدراسة وايجاد توافق أكثر بين الدول الإفريقية حول كل المسائل التي يتضمنها”.

وأوضح البيان أن أشغال الدورة الثامنة العادية للجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية التابعة للاتحاد الإفريقي على المستوى الوزاري التي تواصلت أشغالها ليوم ثان على التوالي، تبحث العديد من المواضيع من بينها “قواعد الإجراءات للجنة الوزارية المعنية بالترشيحات الإفريقية داخل المنظومة الدولية، النظام الأساسي لمركز التدريب الإفريقي للإحصاء ومعهد الاتحاد الإفريقي للإحصاء” وكذا “بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن الجوانب المحددة للجنسية والقضاء على مشكل انعدام الجنسية في إفريقيا”.