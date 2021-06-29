الجزائر ترافع لضمان الوصول العادل للقاحات إلى كل الدول

في كلمة بوقدوم أمام مجموعة العشرين

دعا وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، مجموعة العشرين، للعب دور أكبر في ضمان الوصول العادل للقاحات لكل دول العالم، وتبادل المعرفة والخبرة ودعم المبادرات الإقليمية، على غرار ما يقوم به فريق عمل الحصول على اللقاحات في إفريقيا.

وأوضح بوقدوم في كلمة ألقاها الثلاثاء، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، أن “جائحة كورونا كشفت أوجه القصور والضعف في النظام الدولي بما في ذلك الافتقار إلى التضامن الذي يتسبب حاليا في عدم المساواة والتفاوت في الوصول إلى اللقاحات ضد هذا الوباء”.

وهنا لفت الوزير إلى أن البلدان الأفريقية تبقى من بين الدول التي “تتعرض بشكل مباشر لهذا التحيز” لا سيما في ظل غياب “تحصين واسع النطاق، الأمر الذي سيبقي اقتصادات الدول الأفريقية تتأثر سلبا بهذه القيود”.

ونتيجة لذلك، حذر الوزير من “احتمال تزايد مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي في أفريقيا بشكل كبير”، مما يخلق كما قال “مناخا ينطوي على إمكانية عالية لعدم الاستقرار والصراع”.

وللإشارة، يشارك وزير الشؤون الخارجية، بدعوة من نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، الذي تجري أشغاله على مدى يومين تحت الرئاسة الإيطالية، حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وحسب المصدر، ستركز “أشغال هذا الاجتماع على مواضيع تتعلق بتعزيز النظام الدولي المتعدد الأطراف والحوكمة العالمية وكذا الأمن الغذائي، هذا فضلا عن مسائل التنمية المستدامة والعمل الانساني خاصة في القارة الإفريقية، أخذا بعين الاعتبار التحديات التي تفرضها جائحة كورونا على جميع دول العالم”.

وللإشارة، سيعقد بوقدوم على هامش أشغال هذا الاجتماع، لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه المشاركين، لبحث العلاقات الثنائية والمسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.