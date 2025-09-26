-- -- -- / -- -- --
الجزائر

الجزائر ترافع من أجل توطيد الشراكة بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية

الشروق أونلاين
ح. م
مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

رافع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، من أجل توطيد الشراكة بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية بما يخدم السلم والأمن بالمنطقة العربية، وهذا خلال مشاركته في اجتماع الحوار التفاعلي بين المجلس والجامعة العربية.

وأكد عطاف خلال مداخلته أن الظروف العصيبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط تستدعي من مجلس الأمن المزيد من التنسيق مع جامعة الدول العربية لا سيما في ظل العدوان الممنهج الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية والاعتداءات المتكررة على سيادة وسلامة أراضي الدول المجاورة.

كما دعا الوزير إلى ضرورة توحيد الجهود الأممية والعربية من أجل التعجيل بإيجاد تسويات سلمية للأزمات التي تعرفها بعض البلدان العربية الأخرى على غرار السودان وليبيا والصومال.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في ميدان تعزيز السلم والأمن الدوليين المكرس بموجب الفصل الثامن من الميثاق الأممي.

ماكرون!

نشرية خاصة: أمطار غزيرة تتجاوز الـ 60 ملم عبر هذه الولايات

الخارجية تطلق بوابة إلكترونية لفائدة المواطنين المسافرين إلى الخارج

ندوة وطنية لإعداد تصور جديد لمستقبل الفلاحة الجزائرية

الجزائر تدعو إلى مراعاة خصوصية الدول في وضع السياسات المناخية العالمية

البرلمان يتحرك لتسوية ملف مقترحات المشاريع المُجمدة

