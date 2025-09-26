الجزائر ترافع من أجل توطيد الشراكة بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية

رافع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، من أجل توطيد الشراكة بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية بما يخدم السلم والأمن بالمنطقة العربية، وهذا خلال مشاركته في اجتماع الحوار التفاعلي بين المجلس والجامعة العربية.

وأكد عطاف خلال مداخلته أن الظروف العصيبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط تستدعي من مجلس الأمن المزيد من التنسيق مع جامعة الدول العربية لا سيما في ظل العدوان الممنهج الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية والاعتداءات المتكررة على سيادة وسلامة أراضي الدول المجاورة.

كما دعا الوزير إلى ضرورة توحيد الجهود الأممية والعربية من أجل التعجيل بإيجاد تسويات سلمية للأزمات التي تعرفها بعض البلدان العربية الأخرى على غرار السودان وليبيا والصومال.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في ميدان تعزيز السلم والأمن الدوليين المكرس بموجب الفصل الثامن من الميثاق الأممي.