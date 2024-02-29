الجزائر ترافق موريتانيا في تكوين الأطقم الطبية

في مجال زرع الأعضاء

أشرف وزير الصحة عبد الحق سايحي مساء الخميس، على توقيع اتفاق تعاون بين الوكالة الجزائرية لزرع الأعضاء والمجلس الموريتاني للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.

ويهدف الاتفاق، حسب بيان للوزارة، إلى “تعزيز التعاون بين الطرفين. عن طريق تسهيل تبادل المعلومات والوثائق والخبرات، في مجال زراعة الأعضاء”.

كما يرمي إلى “تشجيع تطوير أنشطة التعاون الثنائية في هذا المجال، وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بهما في كلا البلدين”.

ومن بين الأنشطة التي يشملها اتفاق التعاون بين الجانبين:

مرافقة الطرف الموريتاني في تكوين الأطقم الطبية في مجال زرع الأعضاء والخلايا و الأنسجة،

تبادل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مجال زراعة الأعضاء،

تنظيم ورشات عمل، ندوات، ومؤتمرات علمية مشتركة،

التكفل بالمرضى الموريتانيين المؤمّن عليهم في مجال زراعة الأعضاء،

تبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين في البلدين في هذا المجال، قصد الإطلاع على تجارب المؤسستين،

دعم و تطوير خدمات مركز زرع الكلى بموريتانيا،

تنظيم دورات تكوينية لمهنيي الصحة من البلدين، بالتعاون مع المركز الاستشفائي الجامعي باتنة.

وسيتم تنصيب لجنة متابعة مشتركة بين الطرفين، للسهر على متابعة وتقييم أنشطة التعاون، يضيف بيان وزارة الصحة.