الجزائر تراهن على الجيولوجيا لدعم مشاريعها المنجمية الاستراتيجية

أكدت المديرة العامة للمناجم بوزارة المحروقات والمناجم، نجيبة بورنان، على ضرورة تعزيز العمليات المتعلقة بالبنى التحتية الجيولوجية وإثراء قاعدة البيانات حول الموارد المنجمية، بما يدعم التطور الجاري في المشاريع الكبرى للقطاع المنجمي.

وأوضحت بورنان، خلال مشاركتها في أشغال الورشة الوطنية بعنوان “الجيولوجيا الجزائرية: الحصيلة والتحديات والآفاق“، المنظمة من طرف وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر بالتنسيق مع السلطات الولائية لبني عباس، أن هذه الجهود من شأنها تمكين القطاع من التحضير الأفضل لأنشطة البحث والتنقيب المنجمي عبر التراب الوطني.

وشددت على أهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة لاكتشاف المواد المعدنية ذات القيمة المضافة العالية، خصوصًا تلك المرتبطة بالانتقال الطاقوي مثل الليثيوم والأتربة النادرة، إلى جانب المعادن المستخدمة في الصناعات الاستراتيجية على غرار الحديد والمنغنيز والفوسفات ومشتقاته المستعملة في إنتاج الأسمدة، معتبرة أن هذا التوجه يمثل أحد أبرز التحديات الراهنة للقطاع المنجمي.

وأضافت المسؤولة أن هذه المقاربة تأتي انسجامًا مع التوجيهات العليا للدولة الرامية إلى استغلال الموارد المنجمية الوطنية بشكل مستدام، ودعم تحويلها محليًا قبل التصدير، بما يخلق قيمة مضافة على المستوى الوطني ويعزز تنافسية الصناعة الجزائرية.

وفي السياق ذاته، دعت بورنان إلى تكثيف الجهود في مجالي التكوين والبحث في تخصصي الجيولوجيا والمناجم، لتقوية القدرات الوطنية ومرافقة التحول الصناعي المنجمي.

وتتواصل أشغال الورشة الوطنية حول الجيولوجيا إلى غاية الاثنين بمشاركة إطارات من وزارة المناجم وممثلين عن الوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والمجمع المنجمي العمومي “سونارام”، إلى جانب جامعيين وباحثين وخبراء، بهدف تعزيز التعاون بين قطاع المناجم والبحث العلمي لتطوير مشاريع استراتيجية مشتركة.