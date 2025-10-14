-- -- -- / -- -- --
الجزائر تراهن على الصناعة الكهربائية لتعزيز حضورها في إفريقيا

الجزائر تراهن على الصناعة الكهربائية لتعزيز حضورها في إفريقيا
وزارة الطاقة والطاقات المتجددة
جانب من اللقاء

أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، أن الصناعة الكهربائية الجزائرية بما تملكه من خبرة وكفاءة، تمثل ركيزة واعدة لنسج شراكات قوية مع الدول الإفريقية، خدمةً للتنمية المشتركة والمستقبل الصناعي والطاقوي للقارة.

وجاء ذلك خلال استقباله يوم أمس الاثنين، جيلاني كوببي بشير، نائب رئيس تجمع الصناعات الكهربائية الجزائري، رفقة وفد من الهيئة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الصناعة المحلية وآفاق التعاون مع البلدان الصديقة، لاسيما في مجال الصناعة الكهربائية التي تُعد أحد أعمدة القوة الإنتاجية الوطنية.

وبحث الطرفان فرص تطوير الشراكات الصناعية وتبادل الخبرات بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها الأجنبية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر النمو الصناعي في قطاع الطاقات المتجددة والصناعات الكهربائية.

