الجزائر ترحب باتفاق وقف العمليات العسكرية في الخليج والشرق الأوسط

رحبت الحكومة الجزائرية، في بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأربعاء 8 أفريل، بتوصل الأطراف المعنية إلى اتفاق مبدئي يتم بموجبه وقف العمليات العسكرية في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

كما أعربت عن “خالص تقديرها لجهود الوساطة الدولية التي مكنت من تحقيق هذا الاتفاق على درب احتواء التصعيد في المنطقة وإيجاد الحلول الجذرية لكل الخلافات القائمة فيها”.

ودعت الحكومة الجزائرية “إلى مواصلة التفاعل الإيجابي والنزيه مع الوساطة الدولية بغية إحقاق أمن دائم ومستدام في المنطقة”، مؤكدة على “إلزامية عدم التغاضي عن مستلزمات ومقومات الأمن والاستقرار في دولة لبنان الشقيقة”.